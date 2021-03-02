Леброн Джеймс выставил на продажу дом за 20,5 миллиона долларов

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выставил на продажу принадлежащий ему дом в Брентвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния) за 20,5 миллиона долларов, информирует TMZ.

Дом был приобретен Джеймсом в 2015 году за 20,9 миллиона.

Стоит отметить, что у Джеймса есть еще один дом в районе Брентвуд, который стоит 23 миллиона. В 2020 году он также приобрел особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 39 миллионов.