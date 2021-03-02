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«Портленд» на своей площадке обыграл «Шарлотт»

08:42
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«Портленд» 2 марта в матче регулярного чемпионата НБА дома одержал победу над «Шарлотт» (123:111).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Ламело Болл, в активе которого 30 очков.

После этой победы «Портленд» остался пятым на «Западе», «Шарлотт» занимает восьмое место в Восточной конфереции.

НБА. Регулярный сезон

«Портленд» — «Шарлотт» — 123:111 (27:33, 32:26, 33:24, 31:28)

2 марта.

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