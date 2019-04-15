Лука Дончич: "Звание лучшего новичка в НБА? Если честно, мне все равно"

Защитник "Далласа" Лука Дончич подвел итоги дебютного для себя сезона в НБА. Словенец признался, что не будет переживать, если не получит приз лучшему новичку сезона.

– Первый год был невероятным. Я не ожидал, что смогу играть так хорошо, но я знал, что мне это под силу, – приводит слова Дончича Marca. – Конечно, я хочу получить звание лучшего новичка, но если честно, мне все равно. Я собираюсь домой и хочу отключить все социальные сети. Никто меня не найдет.

Баскетбол в Америке отличается от того, в который играют в Евролиге. Но я всегда мечтал играть в НБА, и я рад, что сделал этот шаг. В "Далласе" мы строим что-то особенное, поэтому в следующем сезоне наша игра будет другой.

В минувшем сезоне 20-летний Дончич проводил в среднем на паркете 32 минуты 11 секунд, набирал 21,2 очка, а также совершал 7,8 подборов и отдавал 6 передач.