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Лука Дончич помог отремонтировать баскетбольную площадку, на которой играл в детстве

08:45
Лука Дончич. Фото Twitter
Лука Дончич. Фото Twitter
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Плеймейкер «Далласа» Лука Дончич помог восстановить баскетбольную площадку в родном городе, сообщается в Twitter клуба.

4 сентября в Любляне был снова открыт комплекс баскетбольных площадок, на которых в детстве играл 22-летний спортсмен. Дончич вложился в ремонт кортов вместе с фондом NBA 2K.

В рамках программы было отремонтировано покрытие, кольца, заменены мини-трибуны и установлено новое освещение.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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