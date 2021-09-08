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Чендлер Хатчисон стал игроком «Финикса»

04:58
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«Финикс» объявил о подписании форварда Чендлера Хатчисона. 25-летний американец покинул рынок отказов и стал свободным агентом после отчисления из «Сан-Антонио».

«Сперс» заполучили Хатчисона минувшим летом в результате пятисторонней сделки по переходу Расселла Уэстбрука в «Лейкерс», а Спенсера Динуидди — в «Вашингтон».

В прошлом сезоне Хатчисон выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». В составе «Уизардс» он сыграл 18 матчей, набирая в среднем по 5,2 очка. За «Буллз» он провел 7 встреч, набирая по 1,9 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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