Чендлер Хатчисон стал игроком «Финикса»
«Финикс» объявил о подписании форварда Чендлера Хатчисона. 25-летний американец покинул рынок отказов и стал свободным агентом после отчисления из «Сан-Антонио».
«Сперс» заполучили Хатчисона минувшим летом в результате пятисторонней сделки по переходу Расселла Уэстбрука в «Лейкерс», а Спенсера Динуидди — в «Вашингтон».
В прошлом сезоне Хатчисон выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». В составе «Уизардс» он сыграл 18 матчей, набирая в среднем по 5,2 очка. За «Буллз» он провел 7 встреч, набирая по 1,9 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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