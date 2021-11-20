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«Детройт» проиграл «Голден Стэйт», «Шарлотт» обыграла «Индиану»

05:50
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«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:118. В другой встрече «Детройт» дома потерпел поражение от «Голден Стэйт» — 102:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Индиана» — 121:118 (27:22, 36:26, 35:37, 23:33)

Ш: Болл (32 + 11 подборов), Хэйворд (25), Убре (16).

И: Лэмб (23), Брогдон (16), Крэйг (14).

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 102:105 (23:26, 28:30, 19:30, 32:19)

Д: Джексон (27), Каннингем (19), Грант (19).

Г: Пул (32), Уиггинс (27), Бьелица (14).

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Евгений Козинов все материалы автора
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