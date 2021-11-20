«Детройт» проиграл «Голден Стэйт», «Шарлотт» обыграла «Индиану»
«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:118. В другой встрече «Детройт» дома потерпел поражение от «Голден Стэйт» — 102:105.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Индиана» — 121:118 (27:22, 36:26, 35:37, 23:33)
Ш: Болл (32 + 11 подборов), Хэйворд (25), Убре (16).
И: Лэмб (23), Брогдон (16), Крэйг (14).
«Детройт» — «Голден Стэйт» — 102:105 (23:26, 28:30, 19:30, 32:19)
Д: Джексон (27), Каннингем (19), Грант (19).
Г: Пул (32), Уиггинс (27), Бьелица (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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