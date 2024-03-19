Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:00

«Лейкерс» разгромили «Атланту», Расселл, Леброн и Дэвис сделали по дабл-даблу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромили «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:105.

Баскетболисты хозяев Деанджело Расселл (27 очка + 10 передач), Леброн Джеймс (25 очков + 10 передач) и Энтони Дэвис (22 очка + 15 подборов) сделали по трипл-даблу.

В параллельном матче «Сакраменто» победил «Мемфис» — 121:111 ОТ.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта» — 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)

Л: Расселл (27 + 10 передач), Джеймс (25 + 10 передач), Дэвис (22 + 15 подборов)

А: Джонсон (25), Богданович (17), Маррей (13 + 10 передач)

19 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Мемфис» — 121:111 (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)

С: Монк (28), Сабонис (25 + 18 подборов), Фокс (23 + 10 передач)

М: Дж. Джексон (25), Бэйн (24), Г. Джексон (22)

19 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.

БК Атланта Хокс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
0
Читайте также
Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России
«Тампа» Василевского и Кучерова победила «Флориду» в матче НХЛ
В Польше обнаружили потерявшийся американский дрон MQ-9 Reaper
57-летнего Майка Тайсона поймали на лжи. Он отказался драться с Федором Емельяненко и подделал видео своих тренировок
Эксперт назвал приложение, которое хранит больше всего кэша на смартфоне
Расчет ЗРК «Бук-М1» сбил украинский вертолет на артемовском направлении
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку», Брансон набрал 34 очка, Харт сделал трипл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости