«Лейкерс» разгромили «Атланту», Расселл, Леброн и Дэвис сделали по дабл-даблу
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромили «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:105.
Баскетболисты хозяев Деанджело Расселл (27 очка + 10 передач), Леброн Джеймс (25 очков + 10 передач) и Энтони Дэвис (22 очка + 15 подборов) сделали по трипл-даблу.
В параллельном матче «Сакраменто» победил «Мемфис» — 121:111 ОТ.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта» — 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)
Л: Расселл (27 + 10 передач), Джеймс (25 + 10 передач), Дэвис (22 + 15 подборов)
А: Джонсон (25), Богданович (17), Маррей (13 + 10 передач)
19 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».
«Сакраменто» — «Мемфис» — 121:111 (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)
С: Монк (28), Сабонис (25 + 18 подборов), Фокс (23 + 10 передач)
М: Дж. Джексон (25), Бэйн (24), Г. Джексон (22)
19 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.