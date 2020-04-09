Литовский специалист возглавит клубный офис «Чикаго»

«Чикаго» назначит Артураса Карнишоваса на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям. Стороны обсуждают последние детали долгосрочного контрактf, сообщает ESPN.

48-летний Карнишовас сменит на посту Джона Пэксона, который руководил офисом «Чикаго» с 2003 года. Литовец назначит нового генерального менеджера и сможет провести перестановки в управленческой структуре клуба.

Карнишовас ранее работал генеральным менеджером «Денвера».