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Литовский специалист возглавит клубный офис «Чикаго»

09:10
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«Чикаго» назначит Артураса Карнишоваса на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям. Стороны обсуждают последние детали долгосрочного контрактf, сообщает ESPN.

48-летний Карнишовас сменит на посту Джона Пэксона, который руководил офисом «Чикаго» с 2003 года. Литовец назначит нового генерального менеджера и сможет провести перестановки в управленческой структуре клуба.

Карнишовас ранее работал генеральным менеджером «Денвера».

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