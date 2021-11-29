Лиллард готов заплатить деньги, чтобы посмотреть на еще три поражения Макгрегора
Защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард высказал свое мнение об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре.
Conor Mcgregor made me a fan of it but I'm still more boxing . I'd pay to watch him if he lost 3 more times https://t.co/hnIIrtT88P— Damian Lillard (@Dame_Lillard) November 28, 2021
«Конор Макгрегор сделал меня фанатом UFС, но я все еще отдаю предпочтение боксу, — написал баскетболист в своем Twitter. — Я бы заплатил, чтобы посмотреть на него, если бы он проиграл еще три раза».
33-летний Конор Макгрегор провел 28 поединков в ММА и одержал 22 победы при шести поражениях. В своем последнем бою он уступил американцу Дастину Порье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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