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Лиллард готов заплатить деньги, чтобы посмотреть на еще три поражения Макгрегора

18:24
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Защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард высказал свое мнение об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре.

«Конор Макгрегор сделал меня фанатом UFС, но я все еще отдаю предпочтение боксу, — написал баскетболист в своем Twitter. — Я бы заплатил, чтобы посмотреть на него, если бы он проиграл еще три раза».

33-летний Конор Макгрегор провел 28 поединков в ММА и одержал 22 победы при шести поражениях. В своем последнем бою он уступил американцу Дастину Порье.

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Евгений Петров все материалы автора
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