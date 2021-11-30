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«Филадельфия» дома обыграла «Орландо»

05:21
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Орландо» со счетом 101:94.

Самым результативным на паркете стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер, который набрал 27 очков.

«Филадельфия» с 11 победами занимает десятое место в Восточной конференции, «Орландо» с 4 победами — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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