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Казинс подпишет контракт с «Милуоки»

16:07
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Центровой Демаркус Казинс станет игроком «Милуоки», сообщает ESPN. Игрок подпишет негарантированное соглашение на один год.

В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон» и «Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора за матч.

Он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд и дважды попадал во вторую символическую сборную НБА до того, как перенес две тяжелые травмы: разрыв ахилла и крестообразных связок.

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Иван Шитик все материалы автора
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