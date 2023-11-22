«Лейкерс» разгромили «Юту», Дэвис набрал 26 очков

«Лейкерс» дома разгромили «Юту» в матче Внутрисезонного турнира НБА — 131:99.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Энтони Дэвис — 26 очков.

По ходу матча форвард Леброн Джеймс достиг отметки в 39 000 очков в НБА.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса одержала 9 побед в 15 матчах.

«Юта» потерпела третье поражение кряду. «Джаз» с 4 победами в 14 матчах занимает 12-е место «Запада».

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«ЛА Лейкерс» — «Юта» — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

Л: Дэвис (26+16 подборов), Расселл (20+8 передач), Ривз (19+5+5), Джеймс (17+7+9)

Ю: Юртсевен (18), Коллинз (15)

22 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».