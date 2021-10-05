«Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
«Лейкерс» планируют вывести из обращения номер, под которым за команду выступал Пау Газоль, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Знаменитый испанский форвард 5 октября официально объявил о завершении карьеры.
41-летний Газоль провел за «Лейкерс» шесть сезонов (2008-2014), став за это время двукратным чемпионом НБА (2009, 2010).
За 19 сезонов в НБА 6-кратный участник Матчей звезд провел 1 226 матчей, в которых набирал в среднем 17,0 очка, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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