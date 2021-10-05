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«Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля

20:16
Пау Газоль. Фото Twitter
Пау Газоль. Фото Twitter
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«Лейкерс» планируют вывести из обращения номер, под которым за команду выступал Пау Газоль, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Знаменитый испанский форвард 5 октября официально объявил о завершении карьеры.

41-летний Газоль провел за «Лейкерс» шесть сезонов (2008-2014), став за это время двукратным чемпионом НБА (2009, 2010).

За 19 сезонов в НБА 6-кратный участник Матчей звезд провел 1 226 матчей, в которых набирал в среднем 17,0 очка, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.

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Иван Шитик все материалы автора

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