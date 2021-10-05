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Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за «морального истощения»

17:05
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Защитник «Филадельфии» Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен, сообщает инсайдер Кит Помпи со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола.

Ранее Симмонса возмутили критические комментарии главного тренера Дока Риверса и одноклубника Джоэла Эмбиида после вылета из плей-офф-2021. Считалось также, что австралиец может быть более эффективен без камерунского центрового.

Симмонс хочет покинуть клуб из Филадельфии из-за «морального истощения».

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Иван Шитик все материалы автора

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