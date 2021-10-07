Дюрант верит, что Ирвинг сможет помочь «Бруклину»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант надеется, что разыгрывающий Кайри Ирвинг вернется к тренировкам и примет участие в предсезонных матчах.

«Надеюсь, что Ирвинг будет частью «Бруклина». Возможно, я наивен, но мне так кажется. Мы все уверены в себе и в команде, поэтому, если будем продолжать в том же духе, сможем добиться особенных вещей», — цитирует New York Post Дюранта.

В прошлом сезоне Ирвинг сыграл в 54 матчах НБА, набирая в среднем по 26,9 очка, 6,0 передачи и 4,8 подбора.

Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике ковида в регионе.