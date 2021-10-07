Дюрант верит, что Ирвинг сможет помочь «Бруклину»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант надеется, что разыгрывающий Кайри Ирвинг вернется к тренировкам и примет участие в предсезонных матчах.
«Надеюсь, что Ирвинг будет частью «Бруклина». Возможно, я наивен, но мне так кажется. Мы все уверены в себе и в команде, поэтому, если будем продолжать в том же духе, сможем добиться особенных вещей», — цитирует New York Post Дюранта.
В прошлом сезоне Ирвинг сыграл в 54 матчах НБА, набирая в среднем по 26,9 очка, 6,0 передачи и 4,8 подбора.
Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике ковида в регионе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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