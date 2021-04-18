Регулярный чемпионат НБА: результаты матчей 17-18 апреля

В ночь с 17 на 18 апреля прошли шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный сезон

17 апреля

«ЛА Лейкерс» — «Юта» — 127:115 ОТ (34:35, 31:27, 29:20, 16:28, 17:5)

18 апреля

«Вашингтон» — «Детройт» — 121:100 (27:27, 34:28, 32:25, 28:20)

«Чикаго» — «Кливленд» — 106:96 (29:24, 18:25, 33:21, 26:26)

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 119:114 (24:33, 36:33, 29:23, 30:25)

«Милуоки» — «Мемфис» — 115:128 (31:35, 28:34, 30:31, 26:28)

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 85:111 (19:28, 26:36, 23:23, 17:24)