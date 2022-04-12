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Сегодня, 08:37

Центровой «Кливленда» Аллен может пропустить матч плей-ин против «Бруклина»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен может пропустить матч плей-ин против «Бруклина», сообщает Cleveland.com.

23-летний американец продолжает восстанавливаться от перелома пальца левой руки, «Кавальерс» пессимистично оценивают шансы баскетболиста на появление в игре с «Нетс».

Победитель матча «Кливленд» — «Бруклин» напрямую попадет в плей-офф НБА, проигравшей команде предстоит провести еще одну игру против победителя встречи «Атланта» — «Шарлотт».

Матч «Кливленд» — «Бруклин» состоится 13 апреля.

В сезоне-2021/22 Аллен принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 16,1 очка, 10,8 подбора и 1,6 передачи за игру. Баскетболист не выходил на площадку с 6 марта.

БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
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