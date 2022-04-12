Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Лейкерс»

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс является основной целью «Лейкерс» этим летом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter.

«Неизвестно, будет ли Нерс доступен и будет ли у него интерес, но «Лейкерс» надеются, что бывший «лучший тренер года» будет в числе претендентов. Чтобы приобрести Нерса, «Лейкерс» нужно будет получить разрешение от «Рэпторс» и заключить с ними сделку», — написал Чарания.

54-летний специалист во главе «Торонто» становился чемпионом НБА в 2019 году.

Ранее «озерники» уволили главного тренера Фрэнка Вогеля.

«Лейкерс» закончили сезоне на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.