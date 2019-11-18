«Лейкерс» разгромили «Атланту», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» (11-2) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Атланту» (4-9) — 122:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 результативных передач. Калифорнийцы возглавляют турнирную таблицу лиги.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Атланта» — 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

Л: Джеймс (33+12 подборов), Кузма (17)

А: Янг (31)

18 ноября.

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