"Лейкерс" проиграл "Филадельфии", несмотря на 39 очков Кузмы

"Филадельфия" на своей площадке обыграла "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА - 143:120. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кайл Кузма, набравший 39 очков. На счету Леброна Джеймса дабл-дабл - 18 очков и 10 подборов.

В составе "76-х" дабл-дабл сделал центровой Джоэль Эмбиид - 37 очков и 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Лейкерс" - 143:120 (39:40, 37:27, 33:27, 34:26)

Ф: Эмбиид (37+14 подборов), Харрис (22), Рэдик (21).

Л: Кузма (39), Макги (21+13 подборов), Ингрэм (19), Джеймс (18+10 подборов).