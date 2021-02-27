«Портленд» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:102.

Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из четырех поражений подряд. При этом, «Портленд» потерпел четвертое поражение кряду.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт» — 130:121.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Портленд» — 102:93, результаты матчей НБА, 27 февраля 2021 года

«Портленд» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» победил «Шарлотт»

«Портленд» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:102.

Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из четырех поражений подряд. При этом, «Портленд» потерпел четвертое поражение кряду.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт» — 130:121.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)

Г: Карри (29), Убре (27), Уиггинс (17)

Ш: Монк (25), Розье (24), Болл (22)

«Лейкерс» — «Портленд» — 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17)

Л: Джеймс (28+11 подборов), Шредер (22), Харрелл (17)

П: Лиллард (35), Трент (19), Кантер (11+17 подборов)