«Я никогда не заткнусь». Леброн Джеймс ответил Ибрагимовичу

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на критику футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича за политическую активность.

«Я никогда не заткнусь. Я буду говорить о том, что неправильно. Я говорю о своем народе, о равенстве, о социальной несправедливости, о расизме, о подавлении голосов избирателей. Это вещи, которые происходят в нашем обществе, — цитирует The Guardian Джеймса. — Я был частью этого сообщества в какой-то момент и видел, что происходило. Я знаю, что эти вещи до сих пор происходят, потому что в моей школе — более 300 детей. Они проходят через то же самое, что и я. Им нужен голос. Я использую свою платформу, чтобы продолжать проливать свет на все, что может происходить не только в моем сообществе, но и по всей стране, и во всем мире. Я никогда не буду заниматься одним лишь спортом, потому что понимаю, насколько эта платформа... Насколько силен мой голос».

Джеймс заявил, что никогда не навязывал никому свою политическую позицию: «Мы никогда не говорили, за или против кого голосовать. Мы просто хотим, чтобы люди могли пользоваться своим правом голоса, могли бы менять что-то».

Леброн также припомнил Ибрагимовичу его высказывания 2018 года о скрытом расизме в Швеции. Тогда футболист обвинил шведские медиа в том, что они бы не нападали на него, будь его фамилия Андерссон или Свенссон.

«Забавно, что он говорит такие вещи, потому что, как мне кажется, в 2018 году он говорил о тех же вещах, когда вернулся в Швецию. Он говорил, что у него не та фамилия, что надо, и поэтому он чувствовал расистское отношение к себе, когда выходил на поле. Верно? Он говорил это, да? Мне кажется, что да».

26 февраля 39-летний швед посоветовал Леброну «не лезть в политику» и «делать то, в чем он хорош». Леброн Джеймс неоднократно комментировал прошедшие президентские выборы в США и поддерживал движение Black Lives Matter.