«Лейкерс» переиграли «Даллас», Леброн оформил трипл-дабл

«Лейкерс» в овертайме обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (119:110). Для команды из Лос-Анджелеса это четвертая победа кряду.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, а у проигравших — Лука Дончич.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 110:119 ОТ (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16)

Д: Дончич (31 + 13 подборов + 15 передач), Порзингис (16), Пауэлл (14).

Л: Джеймс (39 + 12 подборов + 16 передач), Дэвис (31), Грин (14).

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