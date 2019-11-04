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«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», Джеймс оформил трипл-дабл

05:55
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«Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Лейкерс» — 96:103. Форвард «озерников» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 13 результативных передач. Дабл-даблами отметились Энтони Дэвис и Дуайт Ховард (оба — «Лейкерс»), а также Деджонте Мюррей и Руди Гэй (оба — «Сперс»).

В параллельной встрече «Даллас» на выезде обыграл «Кливленд». Лука Дончич оформил трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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