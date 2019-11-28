«Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан», Дэвис набрал 41 очко, Леброн сделал «дабл-дабл»

«Лейкерс» одолел «Нью-Орлеан» в регулярном чемпионате НБА — 114:110. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис (41 очко). Леброн Джеймс сделал «дабл-дабл», набрав 29 очков и сделав 11 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 110:114 (38:25, 26:29, 25:25, 21:35)

Н: Холидей (29 + 12 передач), Ингрэм (23 + 10 подборов), Редик (18), Уильямс (11).

Л: Дэвис (41), Л.Джеймс (29 + 11 передач), Кузма (16).

«Портленд» — «Оклахома» — 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42)

П: Лиллард (27), Макколлум (22), Уайтсайд (21 + 16 подборов), Энтони (19), Худ (14), Саймонс (14), Бэйзмор (3 + 10 подборов).

О: Надер (23), Пол (16), Галлинари (14), Гилджес-Александер (11), Шредер (10).