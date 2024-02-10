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Сегодня, 08:24

«Денвер» на выезде уступил «Сакраменто», Йокич и Монк набрали по 23 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА уступил на выезде «Сакраменто» со счетом 106:135.

Самыми результативными на паркете стали центровой «Наггетс» Никола Йокич и защитник «Кингз» Малик Монк, набравшие по 23 очка.

После этого матча «Денвер» с 36 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 30 победами — на седьмой строчке.

НБА

«Сакраменто» — «Денвер» — 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

10 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
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