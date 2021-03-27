«Лейкерс» выиграли первый матч после травмы Леброна Джеймса

«Лейкерс» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:86.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «озерников» Монтрезл Харрелл, набравший 24 очка.

Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из четырех поражений подряд и выиграла первый матч после травмы форварда Леброна Джеймса.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Кливленд» — 100:86 (22:24, 22:27, 28:10, 28:25)

Л: Харрелл (24 + 10 подборов), Шредер (17), Хортон-Такер (15)

К: Нэнс-младший (17 + 10 подборов), Гарленд (14), Аллен (13 + 11 подборов)