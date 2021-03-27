Форвард «Нью-Орлеана» Уильямсон обновил рекорд карьеры по очкам в одном матче
08:15
Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон обновил рекорд карьеры по количеству очков в одном матче.
20-летний американец набрал 39 очков в игре регулярного чемпионата НБА против «Денвера» (108:113).
? Career-high 39 POINTS on 16-19 FGM for Zion! ?@Zionwilliamson @PelicansNBA pic.twitter.com/GDHS818fjz— NBA (@NBA) March 27, 2021
Зайон Уильямсон был выбран «Нью-Орлеаном» под первым номером драфта НБА-2019. В сезоне-2020/21 баскетболист набирает в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,4 передачи за матч.
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