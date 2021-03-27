Драммонд уйдет из «Кливленда» свободным агентом

Центровой Андре Драммонд покинет «Кливленд» в ближайшее время. Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, клуб договорился с 27-летним американцем о выкупе контракта. Игрок, не выходивший на паркет с февраля станет свободным агентом.

Драммонд имеет истекающий контракт на 28,7 миллиона долларов. В этом сезоне он сыграл в 25 матчах, набирая в среднем по 17,5 очка и 13,5 подбора.