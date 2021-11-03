«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан», Крис Пол сделал 18 ассистов
«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100.
Самым результативным игроком встречи стал литовский центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, набравший 23 очка. Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отметился 18 ассистами.
«Финикс» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 3 победами и 3 поражениями. «Нью-Орлеан» идет на последней, 15-й строчке с 1 победой и 7 поражениями.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)
Ф: Бриджес (22), Букер, Макги (оба — 18), Камински (17)
Н: Валанчюнас (23 + 14 подборов), Харт (16), Грэм (12)
3 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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