Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан», Крис Пол сделал 18 ассистов

07:24
Теги:

«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100.

Самым результативным игроком встречи стал литовский центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, набравший 23 очка. Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отметился 18 ассистами.

«Финикс» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 3 победами и 3 поражениями. «Нью-Орлеан» идет на последней, 15-й строчке с 1 победой и 7 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)

Ф: Бриджес (22), Букер, Макги (оба — 18), Камински (17)

Н: Валанчюнас (23 + 14 подборов), Харт (16), Грэм (12)

3 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1