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Энтони Дэвис повторил рекорд результативности Шакила О'Нила

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис повторил рекорд результативности бывшего баскетболиста команды из Лос-Анджелеса Шакила О'Нила.

29-летний американец набрал 38 очков и сделал 16 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» (128:121). В предыдущей игре с «Бруклином» он набрал 37 очков и сделал 18 подборов.

Дэвис стал первым за 22 года баскетболистом, которому удалось набрать 35 или более очков и сделать 15 или более подборов в двух матчах «Лейкерс» подряд. До него это делал Шакил О'Нил в январе 2000 года.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Шакил О`Нил
Энтони Дэвис
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