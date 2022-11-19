Энтони Дэвис повторил рекорд результативности Шакила О'Нила

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис повторил рекорд результативности бывшего баскетболиста команды из Лос-Анджелеса Шакила О'Нила.

29-летний американец набрал 38 очков и сделал 16 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» (128:121). В предыдущей игре с «Бруклином» он набрал 37 очков и сделал 18 подборов.

Дэвис стал первым за 22 года баскетболистом, которому удалось набрать 35 или более очков и сделать 15 или более подборов в двух матчах «Лейкерс» подряд. До него это делал Шакил О'Нил в январе 2000 года.