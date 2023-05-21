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Сегодня, 06:03

«Лейкерс» потерпели третье поражение в серии против «Денвера»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Никола Йокич и Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» проиграли «Денверу» дома в третьем матче полуфинала плей-офф НБА — 108:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Джамал Мюррэй, набравший 37 очков.

«Денвер» ведет в серии против «Лейкерс» со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 23 мая, в случае победы в нем «Наггетс» выйдут в финал плей-офф НБА, в котором встретятся с победителем пары «Бостон» — «Майами» (счет в серии — 0-2).

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Третий матч

«Лейкерс» — «Денвер» — 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35)

Л: Дэвис (28 + 18 подборов), Джеймс (23 + 12 передач), Ривз (23)

Д: Мюррэй (37), Йокич (24), Колдуэлл-Поуп (17)

21 мая. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Счет в серии: 0-3

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
2
4
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