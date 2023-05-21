Леброн Джеймс вышел на пятое место по дабл-даблам в истории плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка и сделал 12 передач в третьем матче полуфинала плей-офф НБА против «Денвера» (108:119).

38-летний американец сделал 138-й дабл-дабл за карьеру в играх на вылет и вышел на пятое место по этому показателю в истории лиги.

Рекорд НБА по числу дабл-даблов в плей-офф НБА принадлежит Тиму Данкану (164), на втором месте — Мэджик Джонсон (157), третьим идет Уилт Чемберлен (143), на четвертой строчке — Шакил О'Нил (142).