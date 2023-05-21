Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:48

Леброн Джеймс вышел на пятое место по дабл-даблам в истории плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка и сделал 12 передач в третьем матче полуфинала плей-офф НБА против «Денвера» (108:119).

38-летний американец сделал 138-й дабл-дабл за карьеру в играх на вылет и вышел на пятое место по этому показателю в истории лиги.

Рекорд НБА по числу дабл-даблов в плей-офф НБА принадлежит Тиму Данкану (164), на втором месте — Мэджик Джонсон (157), третьим идет Уилт Чемберлен (143), на четвертой строчке — Шакил О'Нил (142).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» потерпели третье поражение в серии против «Денвера»
Новости
RSS RSS
Все новости