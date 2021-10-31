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Леброн Джеймс в образе Фредди Крюгера на Хэллоуин. Страшное фото

18:35
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс нарядился на Хэллоуин в костюм Фредди Крюгера.

Фото новго обраха баскетболист выложил в своем Instagram.

Напомним, недавно Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков (481) в матчах открытия сезона.

В первом матче сезона-2021/22 против «Голден Стэйт» (114:121) форвард набрал 34 очка, сделал 11 подборов и 5 передач.

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Роман Шишов все материалы автора
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