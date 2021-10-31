Леброн Джеймс в образе Фредди Крюгера на Хэллоуин. Страшное фото
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс нарядился на Хэллоуин в костюм Фредди Крюгера.
Фото новго обраха баскетболист выложил в своем Instagram.
Напомним, недавно Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков (481) в матчах открытия сезона.
В первом матче сезона-2021/22 против «Голден Стэйт» (114:121) форвард набрал 34 очка, сделал 11 подборов и 5 передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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