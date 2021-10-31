Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА оштрафовала Кевина Дюранта на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуну

09:58
Теги:

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оштрафован за инцидент в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (105:98).

В третьей четверти Дюрант бросил мяч в сторону болельщиков после нарушения правил со стороны игрока «Пэйсерс» Ти Джея Макконнела. Во время матча судьи дали форварду «Нетс» технический фол, позднее НБА приняла решение оштрафовать спортсмена на 25 тысяч долларов.

В матче с «Индианой» Дюрант набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал 7 ассистов.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/news/kevin-durant-fined-25k-for-throwing-ball-into-the-stands

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат
На Урале автобус переехал катавшуюся на ледянке пятилетнюю девочку
0