НБА оштрафовала Кевина Дюранта на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуну
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант оштрафован за инцидент в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (105:98).
В третьей четверти Дюрант бросил мяч в сторону болельщиков после нарушения правил со стороны игрока «Пэйсерс» Ти Джея Макконнела. Во время матча судьи дали форварду «Нетс» технический фол, позднее НБА приняла решение оштрафовать спортсмена на 25 тысяч долларов.
В матче с «Индианой» Дюрант набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал 7 ассистов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/news/kevin-durant-fined-25k-for-throwing-ball-into-the-stands
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