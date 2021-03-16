Джеймс установил рекорд НБА. Видео

Легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс 16 марта в матче регулярного сезона НБА против «Голден Стэйт» (128:97) установил рекорд ассоциации.

36-летний американец стал первым баскетболистом, который сделал 10 трипл-даблов в возрасте 35 лет и старше. В сегодняшнем матче в активе Джеймса 22 очка, 10 подборов и 11 результативных передач.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийсий чемпион.