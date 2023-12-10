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Сегодня, 07:40

Леброн Джеймс признан самым ценным игроком Внутрисезонного турнира НБА

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком Внутрисезонного турнира НБА.

Клуб из «Лос-Анджелеса» в финале обыграл «Индиану» со счетом 123:109. Джеймс за игру набрал 24 очка, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.

«Лейкерс» одержали 7 побед во Внутрисезонном турнире НБА. Джеймс в этих играх набирал в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи.

«Лейкерс» победили в первом в истории розыгрыше Внутрисезонного турнира НБА, который проходил по ходу регулярного чемпионата — с 3 ноября по 10 декабря. Каждый из игроков команды-победителя получит денежный приз в размере 500 тысяч долларов. Игроки команды-финалиста получат по 200 тысяч долларов.

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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