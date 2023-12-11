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Сегодня, 10:24

Перенесший остановку сердца сын Леброна Джеймса дебютировал в NCAA

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бронни Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, дебютировал за университетскую команду Южной Калифорнии в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

19-летний американец вышел на паркет в матче против «Лонг Бич Стэйт». Его команда уступила (79:84). В активе Джеймса-младшего 4 очка, 3 подбора и 2 передачи.

«Я просто хочу сказать, что я благодарен за все. Клинике Майо, за все, с чем они мне помогли, моим родителям, братьям и сестрам за поддержку в это трудное время в моей жизни.

Я просто хочу выразить признательность всем, кто помог мне пройти через это. А также моему тренеру, моим товарищам по команде, всем другим моим тренерам. Они были со мной с самого начала», – приводит слова Бронни Джеймса ESPN.

В конце июля стало известно, что у Бронни Джеймса во время тренировки произошла остановка сердца. Медики оказали ему первую помощь и перевезли в больницу.

Баскетбол
Леброн Джеймс
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