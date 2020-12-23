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Леброн Джеймс подвернул голеностоп в матче с «Клипперс»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заработал повреждение в первом матче регулярного чемпионата НБА-2020/21 против «Клипперс» (109:116).

«Я сильно подвернул голеностоп, но не думаю, что это помешает мне выйти на паркет в пятницу», — приводит журналист Lakers Daily Райан Уорд слова Джеймса.

В матче с «Клипперс» Джеймс набрал 22 очка, 5 ассистов и 5 подборов. Следующая встреча «Лейкерс» состоится в католическое Рождество. «Озерники» примут на своей площадке «Даллас». Игра состоится 26 декабря в 4.00 по московскому времени.

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