Леброн Джеймс: «Если арбитр совершил ошибку, он никогда не признает, что был неправ»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (114:110) остался недоволен решением арбитров. В конце четвертой четверти при броске Брэндона Ингрэма фол совершил Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Главный тренер калифорнцийцев Фрэнк Вогель воспользовался правом посмотреть повтор, но судьи оставила решение в силе.

— Арбитр принял неправильное решение, — приводит слова Леброна Clutch Points. — Если арбитр совершил ошибку, он никогда не признает, что был неправ. Они никогда не изменят свое решение. Никогда.

«That's a bad call...when the ref makes that call he don't ever want to be wrong. They're never going to overturn it. Ever.»



LeBron James pleads case on Coach's challenge after missed KCP foul call pic.twitter.com/6y8fvTY7Vj