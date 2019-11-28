Леброн Джеймс: «Если арбитр совершил ошибку, он никогда не признает, что был неправ»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (114:110) остался недоволен решением арбитров. В конце четвертой четверти при броске Брэндона Ингрэма фол совершил Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Главный тренер калифорнцийцев Фрэнк Вогель воспользовался правом посмотреть повтор, но судьи оставила решение в силе.
— Арбитр принял неправильное решение, — приводит слова Леброна Clutch Points. — Если арбитр совершил ошибку, он никогда не признает, что был неправ. Они никогда не изменят свое решение. Никогда.
«That's a bad call...when the ref makes that call he don't ever want to be wrong. They're never going to overturn it. Ever.»— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 28, 2019
LeBron James pleads case on Coach's challenge after missed KCP foul call pic.twitter.com/6y8fvTY7Vj
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