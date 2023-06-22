Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:14

Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехсторонней сделки

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехсторонней сделки, сообщает известный инсайдер Эдриан Воджнаровски.

27-летний латвиец воспользуется опцией продления контракта до конца сезона-2023/24 на 36 миллионов долларов, после чего будет обменян в «Селтикс».

В результате сделки разыгрывающий «Мемфиса» Тайюс Джонс перейдет в «Вашингтон», а один из лидеров «Бостона» Маркус Смарт пополнит состав «Гриззлиз».

Помимо этого, «Мемфис» отдаст «Бостону» 25-й пик драфта НБА 2023 года, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 года.

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Мемфис Гриззлиз
Кристапс Порзингис
0
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетболист «Мемфиса» Морант потерял около 50 миллионов долларов из-за дисквалификации за демонстрацию оружия

Миддлтон отказался от 40 миллионов долларов за сезон-2023/24 и станет свободным агентом
Новости
RSS RSS
Все новости