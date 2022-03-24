Уэстбрук поднялся на 32-е место по очкам в истории НБА

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вышел на 32-е место по набранным очкам в истории НБА.

В матче с «Филадельфией» (121:126) баскетболист набрал 24 очка. Теперь на его счету 23 164 очка в карьере. Он опередил Элджина Бэйлора (23 149).

Уэстбрук проигрывает одно очко идущему на 31-м месте Дуэйну Уэйду (23 165). 30-ю строчку занимает Эдриан Дэнтли (23 177).

Рекорд по числу набранных очков в истории НБА принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38 387), на втором месте идет одноклубник Уэстбрука Леброн Джеймс (36 985).