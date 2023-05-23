«Денвер» обыграл «Лейкерс» и вышел в финал плей-офф НБА

«Денвер» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 113:111.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 40 очков и сделавший 10 подборов. У центрового «Наггетс» Николы Йокича 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

«Денвер» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Бостон» — «Майами» (0-3).

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19)

23 мая. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Счет в серии: 0-4.