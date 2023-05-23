Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:17

«Денвер» обыграл «Лейкерс» и вышел в финал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Денвер» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 113:111.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 40 очков и сделавший 10 подборов. У центрового «Наггетс» Николы Йокича 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

«Денвер» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Бостон» — «Майами» (0-3).

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19)

23 мая. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Счет в серии: 0-4.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
6
8
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кармело Энтони объявил о завершении карьеры

«Денвер» впервые в истории франшизы вышел в финал плей-офф НБА
Новости
RSS RSS
Все новости