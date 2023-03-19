«Орландо» обыграл «Клипперс», у Картера дабл-дабл

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 113:108.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Пол Джордж, набравший 30 очков. У центрового «Мэджик» Уэнделла Картера 27 очков и 12 подборов.

После этого матча «Орландо» с 29 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Клипперс» с 37 победами — на пятой строчке Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)

18 марта