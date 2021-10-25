Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 1,5 миллиона долларов
Кроссовки, которые суперзвезда НБА Майкл Джордан носил в начале своей карьеры, были проданы на аукционе за 1 472 000 долларов. Это рекордная цена для игровой обуви.
«Самые дорогие кроссовки, когда-либо выставленные на аукцион, — Nike Air Ships Майкла Джордана 1984 года, которые он носил во время регулярного сезона, — только что были проданы за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе», — сказано в сообщении аукционного дома Sotheby's.
Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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