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Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 1,5 миллиона долларов

15:39
Майкл Джордан. Фото Getty Images
Майкл Джордан. Фото Getty Images
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Кроссовки, которые суперзвезда НБА Майкл Джордан носил в начале своей карьеры, были проданы на аукционе за 1 472 000 долларов. Это рекордная цена для игровой обуви.

«Самые дорогие кроссовки, когда-либо выставленные на аукцион, — Nike Air Ships Майкла Джордана 1984 года, которые он носил во время регулярного сезона, — только что были проданы за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе», — сказано в сообщении аукционного дома Sotheby's.

Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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