Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 1,5 миллиона долларов

Кроссовки, которые суперзвезда НБА Майкл Джордан носил в начале своей карьеры, были проданы на аукционе за 1 472 000 долларов. Это рекордная цена для игровой обуви.

«Самые дорогие кроссовки, когда-либо выставленные на аукцион, — Nike Air Ships Майкла Джордана 1984 года, которые он носил во время регулярного сезона, — только что были проданы за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе», — сказано в сообщении аукционного дома Sotheby's.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $ 1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».