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Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 игроков в истории НБА из-за отказа от вакцинации

11:15
Кайри Ирвинг. Фото Getty Images
Кайри Ирвинг. Фото Getty Images
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Баскетболиста «Бруклина» Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 игроков в истории НБА из-за отказа от вакцинации, сообщает Fadeaway World.

По информации источника, Ирвинг был включен в список, но затем НБА удалила заготовленные статьи.

12 октября стало известно, что Ирвинг был отстранен от тренировок с «Бруклином» из-за отказа вакцинироваться, поскольку из-за этого он не может принимать участия в домашних матчах команды в Нью-Йорке в связи с запретом правительства штата. Несмотря на то что запрет не распространяется на выездные матчи, клуб принял решение не задействовать американца во всех играх «Нетс», пока тот не вакцинируется.

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/kyrie-irving-was-going-to-be-on-nbas-top-75-greatest-players-list-but-was-removed-by-the-league

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Екатерина Савостина все материалы автора
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