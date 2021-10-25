Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 игроков в истории НБА из-за отказа от вакцинации
Баскетболиста «Бруклина» Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 игроков в истории НБА из-за отказа от вакцинации, сообщает Fadeaway World.
По информации источника, Ирвинг был включен в список, но затем НБА удалила заготовленные статьи.
12 октября стало известно, что Ирвинг был отстранен от тренировок с «Бруклином» из-за отказа вакцинироваться, поскольку из-за этого он не может принимать участия в домашних матчах команды в Нью-Йорке в связи с запретом правительства штата. Несмотря на то что запрет не распространяется на выездные матчи, клуб принял решение не задействовать американца во всех играх «Нетс», пока тот не вакцинируется.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/kyrie-irving-was-going-to-be-on-nbas-top-75-greatest-players-list-but-was-removed-by-the-league
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