Крис Пол вышел на шестое место по передачам в истории НБА

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на шестое место по количеству передач в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Мемфиса» (128:97) 35-летний американец обогнал Оскара Робертсона (9 887 передач). Всего на счету Пола 9 891 передача в карьере.

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up to 6th on the all-time ASSISTS list! pic.twitter.com/d9hqsU1pnb — NBA (@NBA) February 21, 2021

Лидером НБА по количеству передач является бывший разыгрывающий «Юты» Джон Стоктон (15 806).