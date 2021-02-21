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Крис Пол вышел на шестое место по передачам в истории НБА

08:14
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на шестое место по количеству передач в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Мемфиса» (128:97) 35-летний американец обогнал Оскара Робертсона (9 887 передач). Всего на счету Пола 9 891 передача в карьере.

Лидером НБА по количеству передач является бывший разыгрывающий «Юты» Джон Стоктон (15 806).

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