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Казинс может вернуться в «Лейкерс»

13:00
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«Лейкерс» будут в числе команд, которые попытаются приобрести центрового «Хьюстона» Демаркуса Казинса, пишет в Twitter журналист Кевин О'Коннор.

«Рокетс» планируют в ближайшее время расстаться с Казинсом. По информации инсайдеров, спрос на 30-летнего центрового будет невысоким, поскольку игрок перенес несколько травм в предыдущих сезонах.

Казинс был игроком «Лейкерс» в сезоне-19/20, но не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразной связки левого колена, который он получил в межсезонье.

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