Крис Пол: «Необходимо положить конец проблемам системного расизма и жестокости полиции в США»

Разыгрывающий «Оклахомы» и президент профсоюза игроков НБА Крис Пол выступил с заявлением о ситуации в США.

В США проходят протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

— Необходимо положить конец проблемам системного расизма и жестокости полиции в нашей стране, — говорится в заявлении Пола на официальном сайте профсоюза игроков НБА. — Работа лиги и профсоюза заключается в использовании коллективной платформы, чтобы одновременно и освещать проблемы, и работать над изменением ситуации. Мы, как игроки, берем на себя лидирующую роль, когда идет речь об использовании нашего голоса и реализации практических решений. Однако у нас впереди еще много работы в долгосрочной перспективе, которая должна помочь добиться реальных и долговременных изменений в обществе.