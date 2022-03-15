Крис Данн подпишет краткосрочный контракт с «Портлендом»

Разыгрывающий защитник Крис Данн продолжит карьеру в «Портленде». По информации ESPN, 27-летний амеирканец подпишет 10-дневный контракт.

«Трэйл Блэйзерс» приняли решение подписать его в связи с травмой у Анферни Саймонса. Игрок пропустит еще около недели из-за травмы.

В этом сезоне Данн выступал в G-лиге за «Агуа Калиенте», набирая в среднем за матч по 11,8 очка, 5,1 подбора, 4,2 передачи и 1,8 перехвата.

В прошлом сезоне Данн выступал за «Атланту», сыграв 4 матча в регулярном чемпионате НБА. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.